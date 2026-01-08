Движение транспорта ограничивают в нескольких областях: где сильная непогода парализовала дороги

© Associated Press

Сильные снегопады и гололедица парализовали дороги в разных областях Украины. Поскольку сложные погодные условия будут и в ближайшее время, вводятся ограничения движения для грузовых транспортных средств в нескольких регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный снегопад, ветер, который влечет за собой образование снежных переметов на проезжей части) введено ограничение движения для грузовых транспортных средств", - подчеркнули в Укртрансбезопасности.

Ограничения движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств на 14:15 четверга, 8 января, действуют в нескольких областях.

Ровенская область

Трасса М-06 Киев – Чоп (на г. Будапешт через города Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 – км 258+513 в направлении Ровенской области.

Львовская область

Трасса М-06 Киев – Чоп (на г. Будапешт через города Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 432+877 (граница Ровенской области) – км 487+000 (г. Буск) в направлении Ровенской области.

Волынская область

Трасса Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно – от км 94+376 до км 130+070.

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил , что непогода движется в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Далее – Киевщина.

"В Ровенской области на автодороге М-06 временно ограничено движение для грузовиков. Ограничивается движение на М-06 в Житомирской области в сторону Ровно. Дополнительно во Львовской области также может быть ограничено движение в сторону Ровенщины по трассе М-06", - сообщил министр.