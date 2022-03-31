Движение Украины к членству в ЕС: президент Украины и глава Европейского совета обсудили ключевые вопросы

Обсудили также процесс переговоров с Россией и перспективы восстановления мира.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем движение Украины к членству в ЕС.

Об этом Зеленский сообщил в Instagram.

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"Обсудили ключевые для нас вопросы – процесс переговоров с Россией и перспективы восстановления мира, а также движение Украины к членству в Евросоюзе. Поддержка со стороны наших европейских партнеров и друзей ценна для нас", — подчеркнул он.

Напомним, премьер Италии Марио Драги рассказал о результатах своего вчерашнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путным и сообщил, что глава Кремля пока не намерен прекращать войну в Украине и встречаться с Владимиром Зеленским. По словам Драги, на вопрос, когда ожидается прекращение огня в Украине, даже временного, Путин сказал, что "условия не созрели". Также в разговоре с премьером Италии глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины еще не пришло.

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