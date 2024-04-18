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Движение враждебных беспилотников и подробности законопроекта о помощи Украине: главные новости ночи 18 апреля 2024 года

Движение враждебных беспилотников и подробности законопроекта о помощи Украине: главные новости ночи 18 апреля 2024 года

Беспилотники всю ночь кружили по Украине

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Вражеские беспилотники кружат по Украине: куда двигаются Читать дальше –>
  • Карта обновлена: стало известно, где движется враг на Донбассе Читать далее –>
  • В Хмельницкой области слышны звуки взрывов Читать далее –>
  • Помощь Украине от США: согласно законопроекту американские власти должны разработать долгосрочную стратегию поддержки Читать далее –>
  • Шарль Мишель подчеркнул, что поставка оружия в Украину должна стать вопросом дней .

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