Движение вражеских беспилотников и мощный взрыв в Оксфорде: главные новости ночи 3 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 октября 2023:
- Югу Украины грозят вражеские беспилотники — Воздушные Силы Украины Читать далее –>
- Снова что-то кажется: в Брянской области РФ якобы уничтожили "летательный аппарат самолетного типа" Читать далее –>
- На Днепропетровщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Огненный шар: в британском Оксфорде произошел мощный взрыв на заводе после удара молнии Читать далее –>
- Украинские военные удерживают позиции под Роботино – ISW Читать далее –>
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