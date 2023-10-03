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Движение вражеских беспилотников и мощный взрыв в Оксфорде: главные новости ночи 3 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2788
Время на прочтение
1 мин
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Движение вражеских беспилотников и мощный взрыв в Оксфорде: главные новости ночи 3 октября 2023 года

Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 октября 2023:

  • Югу Украины грозят вражеские беспилотники — Воздушные Силы Украины Читать далее –>
  • Снова что-то кажется: в Брянской области РФ якобы уничтожили "летательный аппарат самолетного типа" Читать далее –>
  • На Днепропетровщине прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Огненный шар: в британском Оксфорде произошел мощный взрыв на заводе после удара молнии Читать далее –>
  • Украинские военные удерживают позиции под Роботино – ISW Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2788
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