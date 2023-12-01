Движение затруднено: к блокированию границы присоединится еще одна страна

Это единственный пункт пропуска между Украиной и Словакией, на котором проезжают грузовики.

Сегодня, 1 декабря, в 15:00 по европейскому времени (16:00 по украинскому) начнется блокировка пункта пропуска через границу для грузовиков в направлении "Вышнее Немецкое — Ужгород". Эти действия предпримут представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS).

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как напомнил представитель ГНСУ, 21 ноября подобное уже происходило, но тогда UNAS не взял на себя эту ответственность. Впрочем, пол дня граница была заблокирована, грузовики почти не двигались ни на выезд, ни на въезд. В Союзе сообщили, что в ночь с 21 на 22 ноября движение разблокировано, с тех пор интенсивность сохранялась.

Известно, что участники этой акции на выезд из Словакии планируют пропускать около 4 грузовиков в час.

Напомним, украинские пограничники предупреждают об усложнении движения перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, 1 декабря. Причиной стало намерение словацких перевозчиков заблокировать движение грузовиков на границе.

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