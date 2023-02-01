Двое братьев в Харьковской области расстреляли из автомата сторожа охотничьих угодий: фото

Между братьями и сторожем возник конфликт, завершившийся убийством.

В Харьковской области двое родных братьев 30 и 31 лет убили сторожа частных охотничьих угодий. Тело 58-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено 30 января недалеко от села Моначиновка Купянского района в вагончике на территории хозяйства.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Причастными к убийству оказались два местных жителя, родные братья 30 и 31 лет, у которых с потерпевшим был давний конфликт.

В день убийства злоумышленники пришли к сторожу, устроили с ним очередную ссору и застрелили мужчину из автомата.

Покидая место преступления, они прихватили бензопилу, найденную в вагончике.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли у подозреваемых автомат Калашникова и похищенное имущество.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и разбоя. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, киевлянин застрелил из ружья 35-летнюю жену брата и, чтобы скрыть убийство, инсценировал грабеж.

Читайте также: