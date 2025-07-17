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- Украина
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Двое черкасчан бежали в Беларусь: один хотел выдернуть оружие у пограничника
У границы с Беларусью житель Смелы пытался завладеть оружием пограничника.
В Ровенской области, вблизи границы с Беларусью, обнаружили двух жителей Черкасщины, которые пытались бежать из Украины.
Об этом передает Госпогранслужба.
По словам пограничников, когда мужчины увидели пограничный наряд, то пытались сбежать, игнорируя требования военных. В свою очередь военные ГПСУ произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего обоих правонарушителей задержали.
Во время задержания один из мужчин оказывал активное сопротивление. Он пытался выхватить оружие из рук пограничника. Нарушителя удалось остановить без пострадавших.
В настоящее время задержанные для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия переданы сотрудникам полиции.
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