Двое черкасчан бежали в Беларусь: один хотел выдернуть оружие у пограничника

Задержанный уклонист

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В Ровенской области, вблизи границы с Беларусью, обнаружили двух жителей Черкасщины, которые пытались бежать из Украины.

Об этом передает Госпогранслужба.

По словам пограничников, когда мужчины увидели пограничный наряд, то пытались сбежать, игнорируя требования военных. В свою очередь военные ГПСУ произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего обоих правонарушителей задержали.

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Во время задержания один из мужчин оказывал активное сопротивление. Он пытался выхватить оружие из рук пограничника. Нарушителя удалось остановить без пострадавших.

В настоящее время задержанные для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия переданы сотрудникам полиции.

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