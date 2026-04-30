Украина
43
1 мин

Двое детей пострадали из-за неисправного газового котла

Двое мальчиков попали в больницу из-за отравления угарным газом.

Богдан Скаврон
Дети в больнице

Дети в больнице / © pixabay.com

На Ровенщине двое малолетних детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Причиной несчастного случая стала неисправность газового котла в доме.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели уточнили, что из-за неисправности газового котла пострадали двое мальчиков, 2012 года рождения.

«Предварительный диагноз — отравление угарным газом. К счастью, состояние детей легкое, они под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают к бдительности при использовании газовых приборов:

  • регулярно проверяйте исправность газового оборудования;

  • обеспечьте вентиляцию в помещениях;

  • установите детектор угарного газа — это спасает жизни.

Напомним, ранее в Ровенской области нашли тело мальчика, который исчез в селе Колки. Поисковая операция длилась более 10 дней и охватила сотни гектаров.

