Двое детей пострадали из-за неисправного газового котла
Двое мальчиков попали в больницу из-за отравления угарным газом.
На Ровенщине двое малолетних детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Причиной несчастного случая стала неисправность газового котла в доме.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели уточнили, что из-за неисправности газового котла пострадали двое мальчиков, 2012 года рождения.
«Предварительный диагноз — отравление угарным газом. К счастью, состояние детей легкое, они под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Спасатели призывают к бдительности при использовании газовых приборов:
регулярно проверяйте исправность газового оборудования;
обеспечьте вентиляцию в помещениях;
установите детектор угарного газа — это спасает жизни.
Напомним, ранее в Ровенской области нашли тело мальчика, который исчез в селе Колки. Поисковая операция длилась более 10 дней и охватила сотни гектаров.