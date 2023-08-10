Двое детей за 10 500 долларов: дельцы на Тернопольщине и Буковине придумали хитрый способ для уклонистов

В Тернопольской и Черновицкой областях задержали двух мужчин, которые из уклонистов делали "многодетных родителей" и помогали мужчинам бежать за границу.

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

По данным следствия, в пункте пропуска "Порубное" пограничники задержали мужчину, который заявил, что он "многодетный отец и имеет право выезда за границу". В ходе проверки выяснилось, что у мужчины есть только один ребенок. Тогда он признался, что за 10 500 долларов "купил" себе еще двух детей. Он по почте заказал "такую услугу" – и ему отправили свидетельства о рождении. Также уклонист "сдал" дельцов, которые предложили ему свои услуги.

Правоохранители задержали двух мошенников, ими оказались жители Черновицкой и Тернопольской областей. Им инкриминируют ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины – содействие в незаконном пересечении лицом государственной границы Украины по корыстным мотивам и пособничество в подделке официальных документов. За это дельцам грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который заявил на суде, что не хочет идти защищать Украину, потому что у него "нет семьи" и он волнуется за свое хозяйство.

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