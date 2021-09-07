Двое маленьких сестер 4 и 13 лет умерли от отравления в Винницкой области: еще один ребенок в больнице

Двое маленьких сестер 4 и 13 лет умерли от отравления в Винницкой области: еще один ребенок в больнице

По предварительным данным, дети отравились грибами, или ягодами.

В Винницкой области в результате отравления умерли двое сестер в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.

Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

5 сентября двух девочек 4 и 13 лет с симптомами острого отравления неизвестным веществом госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы. Во время оказания медицинской помощи сестренки, к сожалению, умерли. Следствие устанавливает причины их смерти.

Еще один ребенок из этой семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.

Одна из версий отравления — употребление грибов или лесных ягод, говорят в полиции. Также полиция проверяет профессионализм действий врачей. Окончательную причину смерти детей установят после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту полиция начала расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Чернигове 30 апреля в областной детской больнице умерла 5-летняя девочка, которая попала в медучреждение после отравления грибным супом. У ребенка отказали внутренние органы.

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