Двое малышей выпали с пятого этажа в Бердянске: что с детьми сейчас

Мама детей уехала из города и оставила их под присмотром знакомой.

В оккупированном Бердянске на Запорожье из окна на пятом этаже дома выпали мальчик и девочка. Дети получили травмы.

Об этом сообщила глава Бердянской ГВА Виктория Галицина.

"Сегодня стало известно, что во временно оккупированном городе из дома по улице Софиевской выпали двое детей – 3-летний мальчик и 1-летняя девочка", – говорится в заявлении.

По предварительной информации, дети жили в квартире вместе с матерью. Несколько дней назад женщина уехала из Бердянска на неопределенный срок и оставила детей под наблюдением своей знакомой.

"Оставленные без присмотра, дети выпали из окна на 5-м этаже. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу", – проинформировала глава военной администрации.

К слову, ранее сообщалось, что на Закарпатье отчим поджег 10-летнего пасынка. Мальчик умер в больнице.

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