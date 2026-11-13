Враг атаковал Сумщину / © Defense Express

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Российские военные нанесли прицельный удар FPV- дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его словам, российский беспилотник атаковал мужчин, когда те находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине. Оба гражданских получили смертельные ранения.

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«Погибли мужчины в возрасте 57 и 47 лет. Враг атаковал их FPV-дроном, когда они находились у мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района», — говорится в сообщении.

Григоров подчеркнул, что российские дроны ежедневно представляют угрозу для гражданского транспорта в общинах области.

Наиболее опасной остается ситуация в приграничных населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация. Глава ОВА призвал местных жителей не подвергать себя опасности и выезжать в более безопасные места, воспользовавшись возможностью эвакуации.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали многоэтажный жилой дом, на месте трагедии погибла 44-летняя женщина.

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Мы ранее информировали, что россияне вывели дополнительные экипажи БПЛА для террора Запорожья: подробности ударов FPV-дронов по автобусам, защиту транспорта бронепленкой.

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