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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Двое мужчин погибли в результате атаки FPV-дрона на Сумщине — ОВА

Трагедия произошла в приграничной общине Шосткинского района.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Сумщину

Враг атаковал Сумщину / © Defense Express

Российские военные нанесли прицельный удар FPV- дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, российский беспилотник атаковал мужчин, когда те находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине. Оба гражданских получили смертельные ранения.

«Погибли мужчины в возрасте 57 и 47 лет. Враг атаковал их FPV-дроном, когда они находились у мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района», — говорится в сообщении.

Григоров подчеркнул, что российские дроны ежедневно представляют угрозу для гражданского транспорта в общинах области.

Наиболее опасной остается ситуация в приграничных населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация. Глава ОВА призвал местных жителей не подвергать себя опасности и выезжать в более безопасные места, воспользовавшись возможностью эвакуации.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали многоэтажный жилой дом, на месте трагедии погибла 44-летняя женщина.

Мы ранее информировали, что россияне вывели дополнительные экипажи БПЛА для террора Запорожья: подробности ударов FPV-дронов по автобусам, защиту транспорта бронепленкой.

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