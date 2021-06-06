Двое мужчин погибли, женщина в реанимации: в Закарпатской области в ДТП разбились супруги (фото)

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 УК.

Между селами Ивановци и Клячаново Мукачевского района Закарпатской области в ДТП попали два автомобиля. На месте трагедии погибло двое мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Авария произошла 6 июня в 2:00 ночи на трассе Киев-Чоп. Там столкнулись автомобили Volkswagen Passat В6 и Volkswagen Passat В7.

В одном из авто ехали супруги — 20-летняя женщина и ее 26-летний муж с Раховского района Закарпатской области, в другом — 39-летний житель Мукачево. Мужчины погибли на месте ДТП, 20-летнюю женщину-водителя госпитализировали в реанимацию.

На месте аварии работали следователи. Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается следствие.

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП, в котором погибли два человека.

Новости Украины: водитель, который скрылся с места ДТП в Ровно, дал показания в полиции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку