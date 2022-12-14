Двое одесситов прославляли Путина и в магазинах агитировали за "русский мир"

В Одессе полицейские сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности двум сторонникам "русского мира". Местные мужчины 34 и 50 лет публично в местах массового скопления людей призывали поддержать власть и вооруженные силы Российской Федерации.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Коллаборанты проводили антиукраинскую пропаганду в магазинах на территории Малиновского и Киевского районов города. Правоохранители установили, что один из мужчин увлекался "кремлевским режимом", называл войну в Украине освободительной спецоперацией и призвал признать Украину и РФ одним целым.

Второй предатель возвеличивал президента РФ Владимира Путина и одного из советских диктаторов, убеждая, что только они способны "навести порядок".

Двоим мужчины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Коллаборанты в Украине.

В Украине продолжают выявлять и задерживать коллаборантов и поклонников "русского мира".

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала в Украине более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.

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