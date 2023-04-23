Двое парней пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков (фото)

Военнообязанные мужчины выдавали себя за детей 13 и 15 лет.

Двое военнообязанных мужчин в возрасте 20 и 21 года пытались пересечь границу Украины по чужим свидетельствам о рождении, выдавая себя за подростков 13 и 15 лет.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Молодых людей обнаружили пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией.

"Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево в Береговском районе. Махинатор имел с собой поручения от родителей, выданные на учредительные данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в предъявленных свидетельствах о рождении", — рассказали пограничники.

Уклоняющие выдавали себя за подростков.

Уклоняющие выдавали себя за подростков.

Горе-аферистов сразу разоблачили.

Мужчин ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу.

Напомним, в Одесской области военнослужащие задержали мужчину, который переоделся в женщину и пытался незаконно пересечь границу.

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