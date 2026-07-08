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Двое погибших, двое раненых: россияне атаковали инфраструктуру крупного города
Российский удар привел к повреждению объектов инфраструктуры в Одессе.
В результате российского ракетного удара по Одессе в среду, 8 июля, погибли два человека, еще двое получили ранения.
Об этомсообщилначальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«Враг атаковал Одессу… К сожалению, двое человек погибли. Соболезнования родным и близким», — написал Лысак.
Он добавил, что на данный момент также известно о двух пострадавших в результате удара.
По словам главы Одесской МВА, российский удар привёл к повреждению объектов инфраструктуры.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Накануне, 7 июля, российские войска также нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боеголовкой. Тогда в результате атаки пострадали 10 человек.
Напомним, утром 8 июля Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Харькове. Попадания зафиксированы в Немишлянском районе: есть погибшие и раненые.