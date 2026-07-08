Двое погибших, двое раненых: россияне атаковали инфраструктуру крупного города

Ракетный обстрел Украины

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В результате российского ракетного удара по Одессе в среду, 8 июля, погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этомсообщилначальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг атаковал Одессу… К сожалению, двое человек погибли. Соболезнования родным и близким», — написал Лысак.

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Он добавил, что на данный момент также известно о двух пострадавших в результате удара.

По словам главы Одесской МВА, российский удар привёл к повреждению объектов инфраструктуры.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Накануне, 7 июля, российские войска также нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боеголовкой. Тогда в результате атаки пострадали 10 человек.

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Напомним, утром 8 июля Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Харькове. Попадания зафиксированы в Немишлянском районе: есть погибшие и раненые.

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