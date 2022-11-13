Двое погибших и двое пострадавших: трагические последствия ДТП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на трассе не разминулись две машины. В результате столкновения есть погибшие.
Вблизи г. Славута Шепетовского района произошло ужасное ДТП — столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2108" перед поворотом налево не убедился в безопасности своего движения и не предпочел в движении автомобилю "ЗАЗ 1103", который ехал во встречном направлении.
Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, "ВАЗ 2108" загорелся.
В результате ДТП 76-летний водитель "ВАЗ" и 29-летний пассажир автомобиля "ЗАЗ 1103" от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель "ЗАЗ" и еще один его пассажир с телесными повреждениями доставлены в Славутскую городскую больницу.
В настоящее время следователи проводят расследование.
Ранее стало известно, что в Николаевской области в ДТП погибла семья.
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