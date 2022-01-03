Двое погибших и пострадавшая: последствия страшного ДТП в Николаеве (фото)

Двое погибших и пострадавшая: последствия страшного ДТП в Николаеве (фото)

На месте смертельной аварии работали правоохранители.

В Николаеве на ул. Генерала Карпенко произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобили BMW и Hyundai. После столкновения BMW въехал в дерево.

В результате 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка этого же автомобиля была доставлена в больницу. Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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Напомним, в Одессе водитель машины BMW не справился с управлением и совершил ДТП.

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