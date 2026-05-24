Во время ночной массированной атаки России на Киевщину погибли два человека.

Об этом сообщили в КОВА.

«Враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших возросло до 9 человек. Среди них ребенок, девочке еще нет года», — говорится в сообщении.



Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек.

Ранее сообщалось, что в результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорание в нескольких районах области.

Также стало известно, что в Киеве выросло количество погибших и пострадавших из-за вражеской атаки.

