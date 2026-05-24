ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Двое погибших на Киевщине — новые детали ночного террора

В Бучанском и Обуховском районах погибли мужчины. Среди пострадавших — маленький ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Двое погибших на Киевщине — новые детали ночного террора

© Associated Press

Во время ночной массированной атаки России на Киевщину погибли два человека.

Об этом сообщили в КОВА.

«Враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших возросло до 9 человек. Среди них ребенок, девочке еще нет года», — говорится в сообщении.

Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек.

Ранее сообщалось, что в результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорание в нескольких районах области.

Также стало известно, что в Киеве выросло количество погибших и пострадавших из-за вражеской атаки.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie