Двое погибших на Киевщине — новые детали ночного террора
В Бучанском и Обуховском районах погибли мужчины. Среди пострадавших — маленький ребенок.
Во время ночной массированной атаки России на Киевщину погибли два человека.
Об этом сообщили в КОВА.
«Враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших возросло до 9 человек. Среди них ребенок, девочке еще нет года», — говорится в сообщении.
Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек.
Ранее сообщалось, что в результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорание в нескольких районах области.
Также стало известно, что в Киеве выросло количество погибших и пострадавших из-за вражеской атаки.