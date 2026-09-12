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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Двое погибших после ночной атаки: Россия ударила по частному сектору Запорожья (фото)

Враг нанес удар по частному сектору.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки в Запорожье

Последствия атаки в Запорожье

В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что враг нанес удар по частному сектору.

Федоров сообщил, что скончалась одна из пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, а позже из-под завалов извлекли тело мужчины.

«Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, ранения получила 59-летняя женщина», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 сентября нанесли атаку Запорожье ударным беспилотником.

Мы ранее информировали, что 11 сентября россияне атаковали автозаправки в нескольких районах Киева, а днем — офисное здание.

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