Двое погибших после ночной атаки: Россия ударила по частному сектору Запорожья (фото)

Последствия атаки в Запорожье

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В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Он заявил, что враг нанес удар по частному сектору.

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Федоров сообщил, что скончалась одна из пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, а позже из-под завалов извлекли тело мужчины.

«Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, ранения получила 59-летняя женщина», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 сентября нанесли атаку Запорожье ударным беспилотником.

Мы ранее информировали, что 11 сентября россияне атаковали автозаправки в нескольких районах Киева, а днем — офисное здание.

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