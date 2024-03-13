Двое пограничниц продавали закрытую информацию с госбаз для уклонистов: в чем заключалась схема

ГБР разоблачило пограничниц, которые торговали закрытыми данными из госбаз о призывниках.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по двум пограничницам, которые продавали информацию из закрытых государственных баз данных. Обвинительные акты против них направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачило правоохранительниц в начале 2024 года. Женщины работали в разных подразделениях и не были знакомы, однако действовали по схожей схеме. К ним через посредников обращались мужчины призывного возраста, которые планировали ехать за границу с просьбой проверять информацию о них в базе данных. В частности, не разыскивает ли их военкомат как избегающих призыва на военную службу.

Копирование информации из закрытых баз данных для одного лица стоило 150 долларов. Часть денег брали посредники, к которым обращались "клиенты".

Обеих пограничниц будут судить за несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УК Украины). Одна из них подпала еще и под статью за несанкционированное копирование информации, повлекшее ее утечку, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей и перевели для прохождения службы в один из боевых центров Черниговской области.

Напомним, ранее в Донецкой области ГБР разоблачило группу лиц, присвоивших более 3 тонн продовольственных товаров для военных. Обвинительный акт направлен в суд.

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