Украина
208
1 мин

Двое полицейских погибли в Краматорске, на который РФ сбросила более 40 КАБов

Обоим погибшим полицейским было 38 лет, в Нацполиции они служили с 2015 года.

Богдан Скаврон
Последствия удара по Краматорску

Последствия удара по Краматорску / © t.me/kramatorsk_rada

В результате массированной воздушной атаки, во время которой ВС РФ запустили по городу Краматорску Донецкой области более 40 КАБов, погибли двое полицейских из Ивано-Франковщины.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Обоим погибшим полицейским было 38 лет, в Нацполиции они служили с 2015 года. Более года проходили службу в батальоне особого назначения (стрелковый).

«Они — настоящие офицеры, отличались незаурядной силой духа и настойчивостью. Были преданными своему делу, верными Присяге и настоящими сыновьями своей страны», — говорится в сообщении.

Один из погибших, подполковник полиции Александр Соловьянчик, был следователем и оперуполномоченным в разных подразделениях полиции. В прошлом году перевелся на должность старшего инспектора отделения проведения специальных операций батальона полиции особого назначения.

/ © Нацполиция Ивано-Франковской области

© Нацполиция Ивано-Франковской области

Другой погибший — 38-летний капитан полиции Игорь Мартынюк, спецназовец. С 2014 года он неоднократно участвовал в АТО. Находился в должности старшего инспектора отделения тактико-специальной подготовки батальона полиции особого назначения.

/ © Нацполиция Ивано-Франковской области

© Нацполиция Ивано-Франковской области

Ранее горсовет Краматорска сообщил, что 22 августа российская авиация сбросила 41 бомбу на город. Бомбардировками разбито до 60 жилых домов, повреждены магазины, линии электропередач и связи.

Напомним, 20 августа российская террористическая армия запустила по городу Константиновка Донецкой области 8 ракет из реактивной системы залпового огня «Смерч»

