Двое правоохранителей из Николаева передавали оккупантам табельное оружие

Двое полицейских из Николаева обвиняются в сотрудничестве с оккупантами.

Они передавали им табельное оружие российским оккупантам – привлечены к ответственности двух полицейских.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-работника отделения полиции № 2 Баштанского райотдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области. Его обвиняют в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Снигиревка Николаевской области правоохранитель передал оккупантам РФ табельное оружие и боеприпасы — 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.

Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, сообщено о подозрении еще одному полицейскому-коллаборанту. Он получил табельное оружие для обороны Снегиревки и добровольно передал его оккупантам.

Правоохранителям предателям грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, в одном из своих недавних обращений президент Украины Владимир Зеленский пообещал установить украинский флаг в Донецке.

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