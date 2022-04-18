"Двое прибыло, один сразу уволился": в России контрактники не хотят умирать в Украине и бегут из армии

"Двое прибыло, один сразу уволился": в России контрактники не хотят умирать в Украине и бегут из армии

Оккупанты-контрактники увольняются в первую же неделю службы.

Граждане Российской Федерации не хотят идти на военную службу по контракту. Проблему не решает даже упрощенная система приема без проведения психофизиологического отбора.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По полученной им информации, не помогает даже право заключать контракты продолжительностью 3 месяца.

С начала года по 15 апреля для прохождения военной службы у 56 воинских частей Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, 23 из которых написали рапорты на увольнение, узнав о проведении "специальной военной операции" на территории Украины.

"Среди всех воинских частей Западного военного округа, комплектовать личным составом тяжелее всего именно мотострелковые и танковые части. В 2022 году в мотострелковые и танковые части Западного военного округа прибыло только 15 контрактников, 5 из которых уволились в первую неделю службы:

6 общевоенная армия

25 омсбр (в/ч 29760, Луга, Ленинградская обл.) – 2 прибыло, 1 из которых сразу уволился;

138 омсбр (в/ч 02511, Каменка, Ленинградская обл.) – 3 прибыло, 1 уволился;

20 общевоенная армия

237 тп (в/ч 91726, Солоты, Белгородская обл.) 3 мсд – 1 прибыл;

59 тп (в/ч 94018, Ельня, Смоленская обл.) 144 мсд – 1 прибыл и сразу уволился;

1 танковая армия

15 мсп (в/ч 31134, Калининец, Московская обл.) 2 мсд – 1 прибыл и сразу уволился;

423 мсп (в/ч 91701, Наро-Фоминск, Московская обл.) 4 тд – 1 прибыл;

12 тп (в/ч 31985, Наро-Фоминск, Московская обл.) 4 тд – 1 прибыл;

26 тп (в/ч 54096, Мулино, Нижегородская обл.) 47 тд — 2 прибыло, 1 уволился;

27 омсбр (в/ч 61899, Москва) – 3 прибыло", — сообщает журналист.

Напомним, что более 100 российских военных из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались возвращаться на территорию Украины. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.