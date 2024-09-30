Двое прикарпатцев поджигали военные авто в Ивано-Франковске: что им грозит

Поджигателя и его сообщницу удалось задержать по горячим следам.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух злоумышленников, поджигавших авто военных в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает СБУ.

Задержанными оказались 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед, искавший быстрого заработка в интернете. В результате на женщину вышел враждебный представитель и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Целями злоумышленников были военные автомобили, которые находились на техобслуживании на Прикарпатье после выполнения боевых задач на фронте.

"Чтобы не искать и не курить эти машины самой, фигурантка привлекла сообщника. Во время выхода "на дело" злоумышленник соблюдал меры конспирации: действовал в темное время суток, прятал лицо и одевал защитные перчатки", — говорится в сообщении.

Двое прикарпатцев поджигали военные авто в Ивано-Франковске

Поджигателя и его сообщницу удалось задержать по горячим следам после поджога камуфлированного микроавтобуса.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для координации своих преступных действий и общения с заказчиком.

Двое прикарпатцев поджигали военные авто в Ивано-Франковске

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах.

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