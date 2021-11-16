Двое пьяных юношей 17 и 19 лет угнали авто в Ровно, чтобы доехать домой: фото

Двое пьяных юношей 17 и 19 лет угнали авто в Ровно, чтобы доехать домой: фото

Пьяное путешествие парней прервали правоохранители.

В понедельник, 15 ноября, около 23:00 двое пьяных юношей в Ровно решили угнать автомобиль, чтобы доехать домой. Но исчезновение машины заметил ее владелец и заявил в полицию. Мужчина рассказал, что его ВАЗ был припаркован на улице Гетьмана Полуботка.

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Как рассказали в полиции Ровенищины, патрульные получили ориентировку и обнаружили угнанный автомобиль на улице Шевченко.

"19-летний мужчина, находившийся за рулем, и 17-летний пассажир, находились с явными признаками алкогольного опьянения. У водителя результат алко-теста — положительный — 1.24 промилле", — рассказали в полиции.

Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

Молодые люди заметно нервничали, не могли четко объяснить, кому принадлежит транспортное средство и рассказали, что решили угнать автомобиль, чтобы доехать домой.

Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

На водителя инспекторы составили протокол по ч.1 ст.130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП и на место вызвали следственно-оперативную группу.

Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

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