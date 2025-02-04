Двое российских агентов на Буковине готовили теракт против полицейских

Двум российским агентам объявили подозрение в создании взрывного устройства и покушении на теракт.

В Черновицкой области правоохранители пресекли попытку теракта. Два местных жителя, под руководством российских спецслужб, изготовили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По информации следствия, местные жители действовали по указанию спецслужб РФ под дистанционным руководством куратора. Они изготовили самодельную взрывчатку и заложили ее 1 февраля 2025 года в заброшенном здании. Для фиксации преступления подозреваемые установили устройство для видеонаблюдения.

Задержанный

"По замыслу российских спецслужб, готовилась ловушка: заброшенное здание, анонимный звонок на «102» с сообщением о преступлении и прибытие наряда полиции. Как только камера зафиксировала бы правоохранителей в помещении — взрывчатку должны были активировать", — говорится в сообщении.

Однако, благодаря оперативным действиям правоохранителей, теракт был сорван, а подозреваемые задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ, защищающими морскую акваторию Украины.

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