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Двое суток без еды и сна: люди, которых принудительно вывезли в Россию, находятся в ужасных условиях (фото)

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Двое суток без еды и сна: люди, которых принудительно вывезли в Россию, находятся в ужасных условиях (фото)

Людмила Денісова / Facebook

Принудительно вывезли женщин, детей и пожилых людей.

Жители ОРДЛО, которых принудительно вывезли в Ростовскую область России, почти двое суток находятся без еды и сна в автобусах без отопления. А места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Женщины с детьми и пожилые люди не обеспечены горячим питанием и медицинскими услугами, добавила омбудсмен. По ее словам, часть граждан была размещена в спортивном зале российского города Таганрога.

"Обращаюсь к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу по поводу немедленного реагирования на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по поводу незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта", — написала она.

Напомним, что на временно оккупированной территории Украины идет принудительная мобилизация. Призыву подлежат даже несовершеннолетние парни от 17 лет.

© Людмила Денісова / Facebook
Людмила Денісова / Facebook
© Людмила Денісова / Facebook
Людмила Денісова / Facebook

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