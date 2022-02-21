Двое суток без еды и сна: люди, которых принудительно вывезли в Россию, находятся в ужасных условиях (фото)

Двое суток без еды и сна: люди, которых принудительно вывезли в Россию, находятся в ужасных условиях (фото)

Принудительно вывезли женщин, детей и пожилых людей.

Жители ОРДЛО, которых принудительно вывезли в Ростовскую область России, почти двое суток находятся без еды и сна в автобусах без отопления. А места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Женщины с детьми и пожилые люди не обеспечены горячим питанием и медицинскими услугами, добавила омбудсмен. По ее словам, часть граждан была размещена в спортивном зале российского города Таганрога.

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"Обращаюсь к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу по поводу немедленного реагирования на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по поводу незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта", — написала она.

Напомним, что на временно оккупированной территории Украины идет принудительная мобилизация. Призыву подлежат даже несовершеннолетние парни от 17 лет.

Людмила Денісова / Facebook

Людмила Денісова / Facebook

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