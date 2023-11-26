Двое суток бродил в горах: пограничники поймали уклониста, который пытался сбежать в Румынию

На горе Поп Иван Мармаросский почти двое суток разыскивали 40-летнего жителя Днепра, который бродил по заснеженному высокогорью в поисках границы. Его сегодня в 4 часа утра пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда вместе со спасателями.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что поисковую операцию затруднял высокий снежный покров. В частности, плохая видимость и свергнутые деревья, препятствовавшие полноценному использованию автомобильной техники.

Также читайте ХАМАС освободил третью группу заложников: сколько людей вернули

"Лица без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках обнаружили в 3 километрах от границы. Цель своего пребывания в горах он объяснять отказался, хотя сознался в своих намерениях незаконно попасть в Румынию.

Мужчину отправили в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Добавим, боевая медикиня Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей рассказала, что думает о мужчинах, бежавших за границу после начала полномасштабного вторжения России. Так, по ее словам, граждане, не готовые защищать Украину на поле боя, обязаны помогать военным финансово.

Читайте также: