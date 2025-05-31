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- Украина
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Двое суток на грани жизни: спасатели вытащили котика из-под завалов
Котик был испуган, истощен и настолько испуган, что даже поцарапал лицо одному из спасателей.
Спасатели вытащили котика из-под завалов, который двое суток находился на грани жизни.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.
Событие произошло в городе Белозерское в Покровском районе Донецкой области.
«Белозерское. Там, где продолжаются поисково-спасательные работы, чрезвычайники встретили еще одного пострадавшего. И это настоящее чудо — из-под обломков пятиэтажки достали живого котика, который провел там почти двое суток!» — говорится в сообщении.
Котик был истощен и настолько испуган, что даже поцарапал лицо одному из спасателей. Но разве это может остановить наших героев? Сейчас пушистик в безопасности.
«Работы под обстрелами продолжаются, и каждый найденный под завалами — это маленькая победа над ужасом войны», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве во время тушения пожара в квартире спасены кошка и собака.