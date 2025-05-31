Двое суток на грани жизни: спасатели вытащили котика из-под завалов

Сейчас пушистик в безопасности

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Спасатели вытащили котика из-под завалов, который двое суток находился на грани жизни.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

Событие произошло в городе Белозерское в Покровском районе Донецкой области.

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«Белозерское. Там, где продолжаются поисково-спасательные работы, чрезвычайники встретили еще одного пострадавшего. И это настоящее чудо — из-под обломков пятиэтажки достали живого котика, который провел там почти двое суток!» — говорится в сообщении.

Котик был истощен и настолько испуган, что даже поцарапал лицо одному из спасателей. Но разве это может остановить наших героев? Сейчас пушистик в безопасности.

«Работы под обстрелами продолжаются, и каждый найденный под завалами — это маленькая победа над ужасом войны», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время тушения пожара в квартире спасены кошка и собака.

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