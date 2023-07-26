Двое суток выбирал жертву: в Винницкой области мужчина с ножом напал на студентку с младенцем

Полицейские Винницкой области задержали мужчину, который с ножом напал на девушку с младенцем и ограбил ее.

В Винницкой области задержан 37-летний мужчина, который совершил вооруженное ограбление студентки с младенцем в квартире. Девушка получила серьезные ножевые ранения в шею. В настоящее время она находится в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Событие произошло 24 июля около 11 часов – в полицию поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома о том, что к ней за помощью обратилась 20-летняя девушка, с шеи которой виднеется нож. По словам потерпевшей, ножевые ранения ей нанес неизвестный мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевшая получила в квартире. Неизвестный позвонил в звонок и попросил дать ему воды. Девушка открыла дверь и пошла на кухню, чтобы выполнить просьбу. Когда злоумышленник оказался в квартире, то, угрожая пистолетом, требовал деньги. Поняв, что средств в доме нет, нанес девушке ножевые ранения в область спины и шеи, забрал украшения, мобильный телефон и скрылся.

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Известно, что потерпевшая – студентка. Во время происшествия в квартире находился 8-месячный ребенок, за которым девушка ухаживала. Пострадавшая находится в больнице.

По словам начальника Управления уголовного розыска Андрея Дамзина, правоохранители установили, что злоумышленник двое суток наблюдал за жителями новостройки и выбирал потенциальную жертву.

Оперативно-розыскными мероприятиями полицейские идентифицировали личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался безработный 37-летний житель Винницы.

В Винницкой области мужчина с ножом напал на студентку с младенцем.

В Винницкой области мужчина с ножом напал на студентку с младенцем.

Задержанный рассказал, что заранее готовился к преступлению и выбирал жертву. Накануне нападения злоумышленник вошел в подъезд и заночевал в подвале. После совершения преступления правонарушитель сдал украденные украшения в ломбард, а мобильный телефон потерпевшей выбросил, поскольку забрал его, чтобы последняя не могла позвонить в полицию. Пистолет, которым мужчина угрожал девушке, спрятал подальше от места происшествия.

Нападавшего поместили в изолятор временного содержания. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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