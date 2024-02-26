Двое уклонистов на велосипедах бежали в Польшу: их вернули назад

Двое украинцев были оштрафованы и возвращены на Родину.

В Польше пограничники задержали двух украинцев, которые на велосипедах нелегально пересекли границу.

Об этом сообщает Kolbuszowa.naszemiasto.pl.

Инцидент произошел в минувшую субботу на участке польско-украинской государственной границы возле Медики.

"Пограничники, наблюдавшие за этой территорией с помощью спецтехники, заметили двух мужчин, которые пересекали границу на велосипедах в неположенном месте. Иностранцы, не зная, что за каждым их движением внимательно следят, поспешно – пешком и на велосипедах – пробирались сквозь топкую местность и направлялись в глубь Польши", – рассказали в Пограничной службе Польши.

Уклонисты сбегают из Украины, думая, что их никто не видит/Фото с сайта kolbuszowa.naszemiasto.pl

Через несколько минут велосипедисты оказались в руках пограничников, установивших их данные по паспортам.

Это были два гражданина Украины 25 и 35 лет. Мужчины рассказали, что намеревались выехать в Германию на время на работу. Там они хотели получить соответствующие документы и в конце концов переселиться в Соединенные Штаты. Оба украинца были наказаны штрафами и возвращены на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что возле Тисы задержали "плавателей"-нелегалов с надувными камерами для шин.

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