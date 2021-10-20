Двое украинцев подрались в самолете из Харькова в Краков: одного вывели в наручниках

Двое украинцев подрались в самолете из Харькова в Краков: одного вывели в наручниках

Ссора между пассажирами переросла в драку, а закончилась штрафом и наручниками.

Двое граждан Украины подрались в самолете во время полета из Украины в Польшу.

Об этом сообщает сайт пограничной службы.

Инцидент произошел в самолете сообщением "Харьков-Краков". Двое граждан Украины устроили скандал, и ссора постепенно перешла в драку.

На замечание со стороны экипажа самолета украинцы не реагировали. Также одна из пассажирок принялась снимать инцидент на видео, что, по словам пограничников, "усилило нервную атмосферу среди других пассажиров". На просьбу прекратить видеосъемку женщина не реагировала.

После приземления пограничники приказали нарушителям немедленно покинуть самолет. Один из них не захотел, поэтому его с самолета вывели в наручниках.

В итоге двое мужчин получили штраф. Женщина которая снимала видео, отказалась брать квитанцию, и ее накажут через суд.

Напомним, что в Польше двое украинский получили штрафы за нарушение порядка на борту самолета, летевшего из Львова в Варшаву.

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