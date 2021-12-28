Двое украинцев разбились в смертельном ДТП в Словакии: фото

Водитель не справилась с управлением.
В Словакии В ДТП разбились 42-летняя украинка и ее 20-летний пассажир. Авария произошла в Собранецком районе 25 декабря.
Как сообщили в местной полиции, 42-летняя украинка за рулем Seat Leon, проезжая левосторонний поворот за селом Тибава, не рассчитала скорость, вылетела с дороги в кювет и врезалась в бетонный мостик.
В результате столкновения 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье авто, и водитель, получили смертельные травмы. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
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