Разминирование / © pexels.com

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На Херсонщине в результате российского удара погибли два сотрудника норвежской гуманитарной организации, занимающейся разминированием территорий в Украине. Еще четверо работников получили ранения. Погибшие и раненые — украинские граждане.

Об этом сообщила сама организация Norsk Folkehjelp в своем заявлении.

Что известно о погибших и раненых

По предварительным данным, атака произошла днем 24 июня во время выполнения работ по гуманитарному разминированию.

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Один из работников погиб на месте. Еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось — он умер от полученных травм. Четверо других сотрудников получили ранения средней степени тяжести и находятся под наблюдением медиков. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

По информации военной администрации Херсонской области, удар был нанесен российской ракетой «Искандер-М».

В организации отметили, что продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Генеральный секретарь организации Раймонд Йоханссен выразил соболезнования семьям погибших.

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«Это очень тяжелая потеря. Наши мысли с родными и близкими погибших. Сейчас самое важное — поддержать семьи, раненых и наших сотрудников, которые переживают эту трагедию», — заявил он.

Йоханссен также подчеркнул, что нападение еще раз демонстрирует опасность, с которой сталкиваются гуманитарные работники в зонах боевых действий.

«Гуманитарные организации защищены международным правом, однако все чаще становятся мишенью атак. В результате страдают гражданские люди, нуждающиеся в нашей помощи», — отметил он.

Что известно о гуманитарной организации в Украине

Отметим, что Norsk Folkehjelp работает в Украине с 2022 года и является одной из самых крупных гуманитарных организаций, занимающихся разминированием. Помимо очистки территорий от мин и взрывоопасных предметов, организация реализует программы защиты гражданского населения, продовольственной безопасности и противодействия гендерному насилию.

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Во время войны в украинском подразделении организации работают около 475 сотрудников.

Между тем Россия ударила рядом с пляжем в Запорожье. Там есть пострадавшие дети.

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