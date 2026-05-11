Двое юношей насмерть разбились на мотоцикле на Волыни: подробности и фото

Место ДТП с мотоциклом на Волыни / © Полиция Волынской области/Facebook

В Волынской области вечерняя поездка на мотоцикле завершилась трагедией для двух юношей. В селе Выдерта 18-летний водитель потерял управление, что привело к ДТП и гибели.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Смертельная авария произошла вечером 10 мая в Камень-Каширском районе. В селе Выдерта 18-летний местный житель, который находился за рулем мотоцикла, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погибли водитель и его 17-летний пассажир.

Как сообщается, водительского удостоверения у юноши не было. Кроме того, ранее он уже был участником ДТП.

На месте происшествия работали правоохранители и следственно-оперативная группа. По факту аварии сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств трагедии.

К слову, в поселке Гатное под Киевом 37-летний водитель автомобиля Peugeot на перекрестке столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое детей. В результате аварии 10-летний мальчик погиб на месте, а другого 8-летнего ребенка с многочисленными травмами срочно госпитализировали в столичную больницу.

