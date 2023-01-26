Двое жителей Сумщины "конвертировали" награбленные оккупантами миллионы гривен в рубли: фото

Они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 млн рублей.
В Сумской области разоблачили преступную группу, которая помогала оккупантам обменивать награбленные миллионы гривен на российские рубли.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы преступной группы скрыто пересекали границу и на территории России встречались с представителями командования оккупационных группировок. Те передавали делкам деньги, украденные у мирных жителей временно оккупированных районов востока Украины.
Полученные от захватчиков гривны участники преступной группы нелегально конвертировали в рубли через подпольные "обменники" в Украине. Для этого использовали собственные связи в криминальных кругах.
Затем делки собственноручно переправляли российскую валюту в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов.
По предварительным данным, они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 млн рублей.
Эти деньги агрессор использовал, чтобы финансировать группировки оккупантов, которые воюют против Сил обороны Украины на территории Донецкой и Луганской областей.
Контрразведчики СБУ задержали организаторов преступной группы на попытке передать россиянам более 2 млн рублей.
Задержанными оказались два жителя Сумщины, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.
Как свидетельствуют оперативные данные, по каждой "транзакции" у злоумышленников был свой "процент" и они рассчитывали на лояльность оккупантов в случае захвата региона.
Во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили подготовленные для обмена деньги, телефоны с доказательствами незаконной деятельности и огнестрельное оружие и боеприпасы.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (покушение на передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора).
Одного из злоумышленников суд уже отправил под стражу, в отношении второго фигуранта – этот вопрос решается.
Правоохранители пытаются установить и привлечь к ответственности всех виновных лиц.
Напомним, СБУ совместно с ДБР разоблачили сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области, собиравшего данные для российских спецслужб.
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