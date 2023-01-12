Двоих маленьких детей три часа искали в Полтавской области: где их нашли (фото)

В Полтавской области 8-летний мальчик и 10-летняя девочка пошли гулять и вечером не вернулись домой. Их искала полиция в течение трех часов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полицию города Зиньков 11 января за помощью обратилась местная женщина, которая просила найти двоих ее малолетних детей.

По словам женщины, сын и дочь пошли гулять, но вечером не вернулись домой. Полиция начала немедленно искать детей.

К поискам, кроме полицейских, привлекли кинологов, местных работников ГСЧС, лесников и общественность. За три часа детей удалось найти. Они находились в местном сеннике.

Детей вернули в семью. Они не пострадали. События изучают работники ювенальной превенции местного подразделения полиции.

Напомним, на Волыни медики 4 часа реанимировали детей, которых достали из-под льда.

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