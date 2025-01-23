Дворечная — минус, враг уже пошел на Кутьковку — военный обозреватель

Силы Обороны прилагают сверхусилия для стабилизации ситуации.
Дворечная – минус. Село практически оккупировано.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
Враг уже пошел направлением на Кутьковку.
"Немного южнее — бешеное давление на Западное. Также маневр в обход села с востока, в направлении самого Купянск", — говорится в сообщении.
Силы Обороны прилагают сверхусилия для стабилизации ситуации.
"Но плацдарм на западном берегу Оскола ликвидировать уже будет нереально имеющимися силами. Главное — не дать закрепиться на северных окраинах Купянска и обойти его в направлении Благодативки. Потому что будет беда", — резюмировал обозреватель.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ грозит полуокружение в Донецкой области.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о новом виде войны в Курской области.
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