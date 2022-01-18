Дворник зарезал напарника в центре Одессы: в полиции раскрыли детали расправы

Мужчины поссорились из-за телефона.

В центре Одессы дворник смертельно ранил ножом напарника. Мужчина погиб от потери крови до приезда медиков.

В полиции региона раскрыли детали трагедии.

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Событие произошло в подвальном помещении на улице Базарной, где временно проживали мужчины. Причиной конфликта между ними стал мобильный телефон.

Мужчина потерял гаджет и, заподозрив в краже 30-летнего приятеля, обратился к нему с претензией. Тот отказался что-либо объяснять по этому поводу, за что получил удар ножом в бедро, стек кровью и погиб.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

"Действия фигуранта квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, предусмотренное ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — рассказал начальник отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Вячеслав Барба.

Убийство 11-летнего мальчика: подозреваемому выбирают меру пресечения | Новости Запорожья

Напомним, в Херсонской области женщина отрезала мужчине голову и половой орган.

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