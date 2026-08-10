"Двойная блокада": эксперт объяснил, почему Украина может терять миллиарды из-за проблем с морским экспортом

Луценко

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Украина оказалась в сложной ситуации с морской логистикой из-за российских атак и ограничения работы традиционных маршрутов. Это создает серьезные риски для экспорта и импорта.

Об этом заявил украинский политик и военнослужащий Игорь Луценко.

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По его словам, ситуацию в Черном море для Украины сейчас можно назвать двойной блокадой.

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"На Черном море для Украины сейчас - двойная блокада", - написал Луценко.

Он отмечает, что российские ракетные и дроновые атаки создают опасность для судов, направляющихся в украинские порты. По мнению Луценко, из-за этого судовладельцы опасаются отправлять свои суда в Украину независимо от их флага.

Отдельно автор сообщения обратил внимание на ситуацию с проходом через Босфор и Дарданеллы. По его словам, Турция ограничивает движение судов в украинские и российские порты, объясняя это соображениями безопасности судоходства.

Луценко считает, что Украина за годы полномасштабной войны должна активнее готовиться к возможному длительному ограничению работы морских путей. В частности, речь идет о расширении железнодорожной инфраструктуры и создании дополнительных резервных маршрутов для экспорта.

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"За 4 года мы, к сожалению, не особо старались подготовиться к блокированию моря", - отметил он.

По словам Луценко, проблемы с морской логистикой уже создают дополнительную нагрузку на сухопутные маршруты.

«На границах – тысячи фур в пробках, дорог не хватает, железной дороги не хватает», – написал он.

По его мнению, это может иметь серьезные экономические последствия для Украины. В частности, возникают трудности с вывозом зерна и снабжением руды, что уже сказывается на работе предприятий горно-металлургического сектора.

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В то же время, Луценко предлагает рассматривать возможность усиления экономического давления на Россию через ее морские экспортные маршруты. В частности, он считает одним из вариантов блокировки российского экспорта через Балтийское море.

"Не вижу другого пути, как блокировать Москве Балтийское море", - заявил Луценко.

Он также отмечает, что Украина уже демонстрировала способность наносить удары на значительном расстоянии. Луценко сравнивает расстояние до Балтийского моря с расстоянием до Каспийского региона, по которому украинские силы наносили удары.

Отдельно автор сообщения приводит прогнозные расчеты о возможных экономических последствиях для России. По его оценке, существенное ограничение экспорта российских нефти и газа через Балтийское и Черное моря могло бы увеличить дефицит бюджета РФ, ухудшить платежный баланс и привести к сокращению российского ВВП.

Луценко утверждает, что при определенном сценарии падение ВВП России может составить 9–10%. В то же время это оценка автора сообщения, а не гарантированный экономический прогноз.

По мнению Луценко, Украина должна одновременно развивать альтернативные сухопутные маршруты и искать способы сделать блокировку украинской морской логистики максимально болезненной для России.

«Закрытое, как сейчас, Черное море выгоднее РФ, чем Украине. Закрытие Балтики разворачивает все наоборот — РФ будет гораздо больше страдать, чем мы», — подытожил он.

Ранее Турция предложила Украине и России ввести мораторий на удары по торговым судам Черного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, по словам которого Анкара уже обратилась в Киев и Москву с предложением создать соответствующий механизм. Фидан отметил, что боевые действия все больше распространяются на Черное море и представляют угрозу гражданскому судоходству. По его словам, среди поврежденных судов есть принадлежащие турецким компаниям или ходящие под флагом Турции. Именно рост числа таких инцидентов, по словам министра, побудил Анкару инициировать переговоры о временном прекращении ударов по торговому флоту.

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