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Двойное горе в семье: в Ровенской области во время родов умерла 20-летняя роженица и ее сын

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Двойное горе в семье: в Ровенской области во время родов умерла 20-летняя роженица и ее сын

Фото: Pexels

Родители умершей роженицы обвиняют медиков в халатности.

В Сарнах Ровенской области в районной больнице во время родов умерла 20-летняя роженица и ее сын. Родители умершей обвиняют медиков в смерти ее дочери и младенца.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

По данным полиции, летальный случай произошел еще 29 ноября. Тогда во время родов в Сарненской районной больнице скончалась 20-летняя жительница Кричильска и ее сын. Родители умершей роженицы 26 декабря обратились в полицию. Они обвиняют медиков в халатности, которая привела к смерти ее дочери и ее сына.

"В соответствии с протоколом патологоанатомического исследования причина смерти младенца — асфиксия, а роженицы — кровоизлияние в головной мозг, разрыв аневризмы, аневризмы сосудов головного мозга. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) ), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, недавно в Ровно от ожогового шока в больнице скончался двухмесячный ребенок. Младенцу провели плановое оперативное вмешательство, после которого ребенок скончался. Медиков обвиняют в халатности.

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Дата публикации
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