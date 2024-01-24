Двойное гражданство будет не для всех: кто сможет получить два паспорта в Украине

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко рассказала об основных новациях законопроекта о множественном гражданстве, недавно представленном в Верховную Раду.

Согласно новому законопроекту о множественном гражданстве, граждане стран ЕС и "Большой семерки" смогут упрощенно получить гражданство Украины без отказа от своего предыдущего. Позже список таких стран может расшириться.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко рассказала в интервью "Бабель".

"Перечень стран, граждане которых могут по упрощенной процедуре получить гражданство Украины и не выходить из своего первого гражданства. Это страны ЕС и "Большой семерки". Правительство и президент потом еще будут рассматривать вопросы, чтобы расширить круг таких стран", — рассказала она.

Наталья Науменко также отметила, что претенденты должны будут сдать экзамены по украинскому языку, истории Украины и Конституции Украины. У них на это уйдет три года.

Кроме того, в законопроекте конкретно опишут обстоятельства и основания, по которым могут лишить гражданства Украины.

"Проект четко определяет основания для потери гражданства — это национальная безопасность, пользование паспортом другой страны на территории Украины и т.д. Возможно, при рассмотрении в парламенте эти основания еще будут менять", — рассказала руководительница Государственной миграционной службы.

Также в законопроекте говорится, что воюющие за Украину иностранные военнослужащие (в том числе из страны-агрессора) и у которых закончился срок действия паспорта, все равно могут податься на гражданство Украины. Так же и члены их семей. Им тоже не нужно подавать обязательство отказаться от гражданства другой страны — только право на то, что в Украине они будут пользоваться исключительно украинским паспортом.

Отметим, что украинцев в мире больше, чем в Украине. К множественному гражданству наше государство шло не один год, ведь многие украинцы еще до провозглашения Независимости разбросало во всем мире. Что это такое – множественное гражданство, в каких странах разрешено, а также о преимуществах и недостатках, говорится в эксклюзиве TSN.ua.

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