Двойное самоубийство в Кривом Роге: мать покончила с собой, когда нашла сына повешенным

Двойное самоубийство в Кривом Роге: мать покончила с собой, когда нашла сына повешенным

Перед смертью женщина написала записку.

В Кривом Роге повесился мужчина, а вслед за ним его мать. Перед этим женщина позвонила полиции и написала предсмертную записку.

Об этом сообщают "Свои".

Сегодня, 9 января утром, женщина нашла повешенным сына в квартире. Она сразу позвонила в полицию, а до приезда правоохранителей покончила с собой.

Известно, что сыну женщины было 40 лет. В предсмертной записке женщина попросила стражей порядка позвонить ее родственникам за границу и продать ее золото, чтобы их с сыном похоронить.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Киеве прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.

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