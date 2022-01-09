Двойное самоубийство в Кривом Роге: мать покончила с собой, когда нашла сына повешенным

Перед смертью женщина написала записку.
В Кривом Роге повесился мужчина, а вслед за ним его мать. Перед этим женщина позвонила полиции и написала предсмертную записку.
Об этом сообщают "Свои".
Сегодня, 9 января утром, женщина нашла повешенным сына в квартире. Она сразу позвонила в полицию, а до приезда правоохранителей покончила с собой.
Известно, что сыну женщины было 40 лет. В предсмертной записке женщина попросила стражей порядка позвонить ее родственникам за границу и продать ее золото, чтобы их с сыном похоронить.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что в Киеве прохожие обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.
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