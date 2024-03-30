Россияне расстреляли двух местных жителей в Авдеевке: что известно

По данным следствия, убитую семейную пару обнаружили в их собственном доме.

В Авдеевке Донецкой области российские "освободители" убили семейную пару местных жителей.

Об этом написал журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале.

В Авдеевке убили двух местных жителей / Фото: Telegram / Денис Казанский

Согласно материалам следствия, тела Александра Дубового 1979 года рождения и Марию Пивень 1983 года рождения обнаружили в доме, где они жили. Женщина была убита выстрелом в голову, а на мужчину даже не стали тратить патроны. Эксперты обнаружили на его трупе "телесные повреждения в области головы, свидетельствующие о насильственой смерти".

Тела убитых обнаружили в их собственном доме

"Видимо, люди остались в городе, чтобы дождаться Россию. И вот дождались…", – прокомментировал преступление журналист.

Напомним, в Харькове была жестоко убита балетмейстер Харьковского театра музыкальной драмы Мария Холодная. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело жертвы.

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