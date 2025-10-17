Двойное убийство на Закарпатье: жители перекрыли трассу из-за новых подробностей жестокого преступления (видео)

В Каменском местные перекрыли международную трассу / © Виталий Глагола

Возмущенные жители села Каменское, что на Береговщине, перекрыли трассу международного значения, после того, как в селе произошло жестокое убийство мужчины и женщины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

Местные граждане заявляют, что не удовлетворены ходом расследования и требуют восстановления справедливости. На месте инцидента работают сотрудники полиции, которые следят за общественным порядком и пытаются урегулировать конфликтную ситуацию.

Как отметил Виталий Глагола, в рамках следствия правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к совершению этого преступления. Во время обыска в его доме полицейские изъяли одежду со следами крови, которые мужчина пытался смыть.

Как стало известно впоследствии, подозреваемый действовал не один. Следствие имеет основания полагать, что к совершению преступления могут быть причастны еще двое 15-летних подростков.

С этими юношами уже проведены все следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз, в частности ДНК-анализы, результаты которых должны окончательно определить степень участия каждого фигуранта.

Руководство Главного управления Нацполиции Закарпатья уверяет, что досудебное расследование находится под полным контролем. Все доказательные материалы тщательно анализируются, а процесс следствия координируется с областной прокуратурой.

«Как только экспертные выводы подтвердят подозрения следователей — несовершеннолетним официально сообщат о подозрении и будут избирать меры пресечения. Правоохранители заверили, что сделают все возможное, чтобы собрать полную доказательную базу, довести дело до суда и обеспечить реальное наказание для всех причастных к этому жестокому преступлению», — сообщил Глагола.

Напомним, на Закарпатье в собственном доме жестоко убили87-летнего мужчину и его 77-летнюю жену. На их телах были обнаружены многочисленные колото-резаные раны и другие телесные повреждения. Убийцей оказался 42-летний односельчанин потерпевших.

