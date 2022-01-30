Двойное убийство под Киевом и запуск баллистической ракеты из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Киевской области нашли убитыми супругов. По неофициальным данным, мужчину и женщину зарезали в автомобиле. Читать дальше –>
- Баллистическая ракета, запущенная из КНДР утром в воскресенье, 30 января, пролетела 800 км примерно за полчаса и упала вне исключительной экономической зоны Японии. Читать дальше –>
- На фоне угрозы вторжения РФ в Украину Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своих войск в Восточной Европе и отправления оборонительного оружия в Эстонию. Читать дальше –>
- В канадской столице Оттаве в субботу, 29 января, тысячи человек собрались на Парламентском холме, чтобы выступить против обязательной вакцинации от COVID-19. Читать дальше –>
- Киев оценивает решение Москвы о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины. Читать дальше –>