Двойное убийство: в Луцке мужчина зарубил женщину и дочь

Двойное убийство: в Луцке мужчина зарубил женщину и дочь

Соседи говорят, что злоумышленник накануне употреблял спирте.

В Луцке в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет.

ВолыньPost сообщает, что мужчина зарубил их. А накануне он употреблял алкоголь, говорят соседи.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Напомним, что в Одесской области мужчина застрелил своего односельчанина. Они между собой конфликтовали.

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