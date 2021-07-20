Двойное убийство: в Луцке мужчина зарубил женщину и дочь

Соседи говорят, что злоумышленник накануне употреблял спирте.
В Луцке в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет.
ВолыньPost сообщает, что мужчина зарубил их. А накануне он употреблял алкоголь, говорят соседи.
На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения.
Напомним, что в Одесской области мужчина застрелил своего односельчанина. Они между собой конфликтовали.