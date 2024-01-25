Двойное убийство в Луцке: полиция обнаружила тела матери и сына

В Луцке обнаружили мертвыми 86-летнюю женщину и ее 59-летнего сына. По предварительной версии полиции, мужчина убил свою мать, а затем совершил самоубийство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волыни.

"В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил тело соседки без признаков жизни с видимыми травмами. На место выехала следственно-оперативная группа и медики. Они констатировали смерть 86-летней пенсионерки. Тело сына умершей. Предварительно установлено, что 59-летний мужчина во время конфликта нанес телесные повреждения своей матери, от которых она умерла, а после этого – сам покончил жизнь самоубийством путем повешения", – отмечают правоохранители.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательные причины смерти.

Напомним, в центре Запорожья мужчина убил женщину, а затем выстрелил в себя.

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