Двойное убийство в Ровенской области: мужчина зарезал женщину и ее брата на глазах у детей

В Ровенской области будут судить мужчину, обвиняемого в двойном убийстве. Трагедия произошла в присутствии троих малолетних детей.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По данным следствия, трагедия произошла 2 ноября в селе Глушица. В доме проживала 24-летняя женщина вместе с тремя детьми и 43-летним сожителем.

В тот день к ним пришел 29-летний брат женщины, помогавший по хозяйству. Во время застолья между мужчинами возник внезапный конфликт. Во время ссоры хозяин дома нанес родственнику сожительницы ножевого ранения в спину, повредив легкое.

В этот момент в комнате находились дети 5, 3 и 1 год. От увиденного они испугались и скрылись под кроватью.

Женщина пыталась скрыться из дома, однако нападающий нанес ей два ножевых удара — в спину и живот. Раненая выбежала во двор, но мужчина догнал ее и смертельно ранил. На место происшествия прибежала мать потерпевших и вызвала скорую помощь. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть обоих пострадавших.

После совершенного мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался покончить жизнь самоубийством. По данным полиции, он нанес себе два ножевых ранения в живот.

Более двух недель подозреваемый находился в больнице под стражей. После стабилизации состояния его перевели в следственный изолятор.

Правоохранители сообщили 43-летнему мужчине о подозрении по статье умышленное убийство двух человек.

В полиции отметили: «Обстоятельствами, отягчающими наказание, является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения в отношении близких и в присутствии детей».

В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд. За совершенное мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Ровенской области 72-летний мужчина убил пятерых человек. Трагедией закончился конфликт в селе Судобичи.

По общему месту жительства ВПЛ между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на фоне бытовых вопросов возник конфликт. Он перерос в драку. Во время схватки мужчина начал избивать людей молотком и топором.

От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек: 60-ти и 68-летний мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.